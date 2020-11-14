Заявка сборной Украины без заболевших коронавирусом

Украина просит немецкие власти сделать исключение для четырех футболистов украинской сборной и менеджера, у которых выявлен коронавирус, и разрешить им досрочно покинуть страну

Сборная Украины по футболу огласила заявку на сегодняшний матч Лиги Наций против сборной Германии, который должен состояться в Лейпциге.

Заявка выглядит таким образом:

1. Юрий Панькив, 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный, 4. Сергей Кривцов, 5. Евгений Чеберко, 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Жуниор Мораес, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 14. Игорь Харатин, 15. Ефим Конопля, 17. Александр Зинченко, 18. Евгений Макаренко, 19. Александр Зубков, 20. Валерий Бондарь, 21. Богдан Михайличенко, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Из футболистов, готовых сыграть против сборной Германии, в заявку не вошел вратарь Дмитрий Резник.

Те футболисты национальной сборной, у которых был выявлен коронавирус - Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко, Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков, а также менеджер - харьковчанин Вадим Комардин, согласно немецким законам, должны находиться теперь в течение 15-ти дней в самоизоляции по месту пребывания

Украина пытается добиться, чтобы они покинули Германию.