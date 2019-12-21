Зажигательное взвешивание и дуэль взглядов перед чемпионским боем-реваншем

21 декабря 2019 г. 15:36
Автор: Виталий Лабскир
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Перед боксерским поединком за титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе проведены последние публичные мероприятия.

Это будет матч-реванш между американцами Тони Харрисоном и Джермеллом Чарло, который состоится в Онтарио (США, штат Калифорния).

Боксеры взвесились и посмотрели друг другу в глаза. При этом Харрисон использовал свой чемпионский пояс, словно музыкальный инструмент, имитируя игру на гитаре.

В первом бою между этими бооксерами Харрисон победил по очкам на тот момент чемпиона мира Чарло.

 

 

Видео: 

Jermell Charlo vs. Tony Harrison II | WEIGH-INS | PBC ON FOX

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