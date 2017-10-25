Зажжен огонь зимней Олимпиады-2018

25 октября 2017 г. 16:15
Источник: sportonline.ua
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в Греции на стадионе «Олимпик» состоялась церемонии зажжения огня XXIII зимних Олимпийских игр, которые с 9 по 25 февраля 2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Все действо происходило по давней традиции с участием верховной жрицы богини Геры. Первым факелоносцем стал греческий лыжник Апостолос Анджелис, который уже получил лицензию в Пхенчхан, затем огонь был передан бывшему футболисту «Манчестер Юнайтед», бронзовому призеру Олимпийских игр-2012 корейском футболисту Цзы Сун. После недельного путешествия Грецией, 1 ноября огонь прибудет в Южную Корею, после чего и будет дан старт национальной эстафете Олимпийского огня. Она будет проходить через 17 городов и провинций Республики, а участие в ней примут 7500 факелоносцев. Общая протяженность маршрута составит 2018 км. Организаторы пообещали некоторые новаторские способы транспортировки факела, когда он приземлится на корейскую землю. «Мы будем использовать различные средства, которые представят прошлое, настоящее и будущее, тем самым продемонстрировав наши достижения в области технологий», - поделились в Оргкомитете Пхенчхана.

Больше читайте здесь: http://www.sportonline.ua/olympics/pyeongchang-2018/42090-v-grecii-zazhzhen-olimpiyskiy-ogon-zimnih-igr-2018.html

В Греции состоялась церемонии зажжения огня XXIII зимних Олимпийских игр, которые с 9 по 25 февраля 2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

Все действо происходило по давней традиции с участием верховной жрицы богини Геры. Первым факелоносцем стал греческий лыжник Апостолос Анджелис, который уже получил лицензию в Пхенчхан, затем огонь был передан бывшему футболисту «Манчестер Юнайтед», бронзовому призеру Олимпийских игр-2012 корейскому футболисту Цзы Суну.

После недельного путешествия Грецией, 1 ноября огонь прибудет в Южную Корею, после чего и будет дан старт национальной эстафете Олимпийского огня.

Она будет проходить через 17 корейских городов и провинций, а участие в ней примут 7500 факелоносцев. Общая протяженность маршрута составит 2018 км.

Организаторы пообещали некоторые новаторские способы транспортировки факела, когда он приземлится на корейскую землю. «Мы будем использовать различные средства, которые представят прошлое, настоящее и будущее, тем самым продемонстрировав наши достижения в области технологий», - поделились в Оргкомитете Пхенчхана.

Видео: 

Olympic Torch Relay Begins For The 2018 Pyeongchang Winter Games | NBC News

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