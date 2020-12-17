Зеленое празднование чемпионства

17 декабря 2020 г. 10:02
Автор: Виталий Лабскир
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Фанаты привествовали свою команду зелеными файерами и дымовыми шашками.

Футбольный клуб "Леон" из одноименного города, что в мексиканском штате Гуанахуто, стал в восьмой раз в своей истории чемпионом Мексики по футболу.

В нынешнем сезоне в финале плей-офф, состоявшем из двух матчей, первый поединок между "Леоном" и "Пумасом" завершился вничью - 1:1. В ответном "Леон" праздновал победу - 2:0.

После чего фанаты встретили зеленой пиротехникой - в цветах своей команды, автобус с футболистами "Леона".

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