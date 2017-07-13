Жадность против спорта. Харьковские волейболисты заявляют, что у них пытаются незаконно отобрать спортивные площадки на Алексеевке

Отстаивать свое право тренироваться на этих площадках в Алексеевском лугопарке харьковским волейболистам приходится уже больше месяца. В конце мая, рассказывают спорстмены, здесь должен был проходить всеукраинский спортивный турнир для аматоров. За пару дней до этого на площадку приехали рабочие, которые начали расчищать территорию - снесли забор и спортивные стойки для игры в волейбол.

Алексей Букало, волейболист:

Обидно, понимаете, обидно, потому что ломать - не строить. можно этот "гандель" построить где угодно, на каком-то пустыре, освоить какие-то в лесу свободные места. Ну неважно, это не моя забота. Здесь народ играет, народа много, здесь буквально с марта по октябрь. Вот в октябре будет тепло, я вам гарантирую, будет народ играть.

Юрий Боев, предс. общ. орг. "Харьковская пляжная лига":

Были срезаны полностью вот эта площадка, вот стойка и стойка с судейской вышкой. И вот вторая площадка - они тоже были срезаны под ноль и начали все здесь грейдером зачищать, каким-то трактором, вот эти все площадки.

Анатолий Янущик, тренер молодежной сборной Украины по волейболу:

Люди ходят даже поколениями сюда играть. Вдруг неожиданно мы приходим в определенный день, срезаны столбы, убраны стойки и конечно, нам непонятно, что происходит. В конечном итоге мы понимаем, что эту территорию по-тихоньку подбирают под себя люди, которые хотят здесь зарабатывать деньги, устанавливают зонтики, устанавливают развлечения. Которые не работают, как мы видим, но тем не менее они пытаются застолбить это место.

Здесь на протяжении 20 лет играют в волейбол и любители, и профессиональные спортсмены, которые отстаивают честь города на международных турнирах. в Алексеевском лугопарке регулярно проводятся соревнования, один из турниров запланирован на средину июля - Чемпионат Харькова по пляжному волейболу среди ветеранов.

Ежедневно здесь собираются десятки людей. Любители пляжного волейбола называют эти площадки лучшими в Харькове. На этом песке удобно играть даже во время дождя.

Волейболисты рассказывают, снесенный забор и спортивные сооружения восстановили собственными силами, но вскоре здесь кто-то начал устанавливать зонтики и даже привезли надувной бассейн. Харьковчане возмущаются - кто-то пытается захватить землю незаконно. Предполагают, это может быть выгодно либо арендаторам территорий по-соседству, либо владельцам одного из развлекательных заведений, которое тоже расположено рядом. В киосках и кафе, работающих на пляже говорят - об этой ситуации не знают.

Я вам без понятия. Я не уполномочена интервью давать и не владею информацией.

В пресс-службе мэрии отвечают, землю, где сейчас находятся площадки для игры в пляжный волейбол никому не выделяли. Часть территории рядом была выделена развлекательному комплексу "Аризона", на еще нескольких гектарах земли они обязаны по документам поддерживать порядок - проводить уборку для поддержания санитарных норм и соблюдения пожарной безопасности, говорят в горсовете. Но, подчеркивают в мэрии, разрешений на строительство или установку каких-либо развлекательных заведений на данной территории со спортивными площадками в Алексеевском лугопарке - нет. В самой же "Аризоне" уверяют - никакого отношения к сносу забора и спортивных сооружений не имеют. В горсовете же обещают разобраться в ситуации. Тем временем, профессиональные спортсмены и любители пляжного волейбола уже обратились в мэрию, полицию и прокуратуру, чтобы все же выяснить кто именно пытается отобрать у них площадки.