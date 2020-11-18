Жажа "сделал" победу для своей тайской команды

34-летний бразилец Жажа Коэльо, проведший лучшие годы своей футбольной карьеры в харкьовском "Металлисте", сегодня выдал потрясающий матч за "Чианграй Юнайтед" в чемпионате Таиланда.

"Чинаграй" играл против "Муангтонг Юнайтед" и одержал победу - 2:1. При этом Жажа сделал голевой дубль.

На 5-й минуте матча он открыл счет, "обокрав" соперника и идеально пробив по воротам. А на 67-й минуте Жажа забил победный гол с пенальти. 11-метровый был назначен при помощи VAR за игру рукой футболиста "Муангтонга" в своей штрафной площади.

Жажа, постоянно в последние годы меняющий футбольные клубы, проводит первый сезон за "Чианграй Юнайтед". Это первый голевой дубль бразильца за эту команду.