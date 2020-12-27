Женщина-рефери "героически" спасла в объятиях боксера, находившегося в состоянии "грогги"

Бой за чемпионский титул завершился досрочной победой во 2-м раунде и милым поступком рефери.

На кону стоял пояс чемпиона Африки в легчайшем весе (до 53,5 кг), за который при полном игнорировании зрителями ограничительных мер дрались в городе Дар-эс-Салам (Танзания) танзаниец Тони Рашид и Хасан Миланзи из Зимбабве.

Развязка пришлась на 2-й раунд. Миланзи сначала оказался в нокдауне. Затем, поднявшись, но явно не выйдя из состояния "грогги", он сукмел продолжить бой и "улетал" от каждого удара Рашида.

В конце концов вмешалась женщина-рефери, обслуживавшая бой. Она зафиксировала победу Рашида техническим нокаутом и пришла на помощь Миланзи, дабы удержать того на ногах.