Женщина-рефери "героически" спасла в объятиях боксера, находившегося в состоянии "грогги"

27 декабря 2020 г. 13:27
Автор: Виталий Лабскир
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Бой за чемпионский титул завершился досрочной победой во 2-м раунде и милым поступком рефери.

На кону стоял пояс чемпиона Африки в легчайшем весе (до 53,5 кг), за который при полном игнорировании зрителями ограничительных мер дрались в городе Дар-эс-Салам (Танзания) танзаниец Тони Рашид и Хасан Миланзи из Зимбабве.

Развязка пришлась на 2-й раунд. Миланзи сначала оказался в нокдауне. Затем, поднявшись, но явно не выйдя из состояния "грогги", он сукмел продолжить бой и "улетал" от каждого удара Рашида.

В конце концов вмешалась женщина-рефери, обслуживавшая бой. Она зафиксировала победу Рашида техническим нокаутом и пришла на помощь Миланзи, дабы удержать того на ногах.

 

 

Видео: 

TONY RASHID ALIVYOMPIGA 'KNOCKOUT' MZIMBABWE NDANI YA DAKIKA MBILI || REFA AMSAIDIA

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