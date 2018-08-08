Женская футбольная Лига Чемпионов в Харькове вслед за мужской

В прошлом году Харьков впервые в истории, благодаря донецкому "Шахтеру", принял групповую стадию футбольной Лиги Чемпионов среди мужчин. А в эти дни в Харьков впервые пришел и групповой турнир женской футбольной Лиги Чемпионов. Женский футбол по популярности, конечно, уступает мужскому. Однако, в женской Лиге Чемпионов бывают счета типа 8:0.

В групповом турнире женской Лиги Чемпионов Лиги Чемпионов в Харькове играют местная команда, мальтийская "Биркиркара", валлийский "Кардифф Мет" и румынская "Олимпия" из Клужа. Румынки в своем стартовом матче победили валлиек - 3:2. А женский футбольный клуб "Харьков" принимал мальтийскую "Биркиркару", где и был зафиксирован разгромный счет - 8: 0. Первые два гола были забиты уже к 10-й минуте матча.

Валентина Котик, главный тренер ЖФК "Харьков":

Перші п'ять-десять хвилин було завдання подивитися просто що суперник представляє. А потім вже нав'язати свою гру, те що в нас і получилось, а потім домінувати, так як ми дова знаходимся. Господарі. В принципі, так все й вийшло.

Доминирование вылилось в пять голов в ворота "Биркиркары" в первом тайме, и еще три - во втором. Голевыми дублями отличились Надежда Кунина и Анна Воронина, и еще по голу забили Юлия Шевчук, Дарья Апанащенко, Анна Мозольськая и Анна Петрик. При этом особенно эффектным, даже на зависть мужчинам-футболистам, вышел гол Петрик. Она почти бисиклетой поразила ворота команды из Мальты.

Анна Петрик, футболистка ЖФК "Харьков":

Ми дуже серйозно настроєні на ці змагання. тому я сподіваюся, що далі будемо продовжувати в тому дусі. Тому я сподіваюся на підтримку глядачів, що будть нас приходити підтримувати. На цьому полі ми будемо забивати ще більше.

Для того, чтобы стать победителем группы и пройти в 1/16-ю финала Лиги Чемпионов, женском футбольному клубу "Харьков" нужно добиться положительных результатов в двух следующих матчах с командами из Уэльса и Румынии.