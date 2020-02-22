Женская сборная Украины по биатлону взяла "бронзу" на чемпионате мира

22 февраля 2020 г. 14:09
Автор: Виталий Лабскир
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В предпоследний день чемпионата мира-2020 по биатлону, завершающегося в итальянском Антхольце Украина завоевала первую медаль.

Успех пришелся на женскую эстафетную гонку 4х6 км.

В составе украинского квартета бежали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная. Вплоть до последней стрельбы последнего этапа украинские биатлонистки ни разу не поднимались в призовую тройку. Но Пидгрушная после своей стрельбы стоя сумела уйти с огневого рубежа на втором месте, а в итоге финишировала третьей - вслед за соперницами из Норвегии и Германии, принеся Украине бронзовую медаль.

Украинские биатлонистки использовали на четверых 8 дополнительных патронов. При этом у украинских стреляющих лыжниц 1-е место в эстафете по скорострельности стрельбы и  9-е по лыжному ходу.

Видео: 

Biathlon Championnat du Monde 2020 relais femmes

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