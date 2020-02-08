Женская сборная Украины по теннису сумела выиграть первую группу Евро-Африканской зоны Кубка Федерации

08 февраля 2020 г. 20:17
Автор: Виталий Лабскир
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Три матча за три дня. Все победные при локальной неудаче Элины Свитолиной вывели женскую сборную Украины в плей-офф за право играть в Мировой группе Кубка Федерации.

В рамках проходившего в Эстонии турнира первой группы Евро-Африканской зоны Украина победила Болгарию и Хорватию с одинаковым счетом 3-0, выиграв все одиночные и парные матчи.

Сегодня, в стыковом матче против эстонок, Даяна Ястремская дала первое победное очко, взяв верх над Еленой Малыгиной 6:3, 6:1. Затем была осечка Свитолиной. Элина уступила Аннет Контавейт - 3:6, 7:6, 2:6. После чего парный матч стал решающим. Ястремская вместе с Мартой Костюк убедительно и безоговорочно выиграли этот поединок у дуэта Малыгина/Контавейт - 6:2, 6:0. И, таким образом, Украина победила Эстонию - 2-1.

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