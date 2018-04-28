Женскую сборную Украины по биатлону собирается возглавить россиянин, попавшийся на употреблении допинга

Недавно знаменитая украинская биатлонистка Елена Пидгрушная сообщила, что 30 апреля будет официально объявлено имя главного тренера национальной сборной. По словам Пидгрушной это будет россиянин.

Издание "Советский спорт" конкретизировало имя россиянина, который будет тренировать женскую сборную Украины по биатлону. Как оказалось, это Андрей Прокунин - один из многих российских биатлонистов, попавшихся на допинге. За употребление эритропоэтина Прокунин, отбыл двухлетнюю дисквалификацию.

Посленее место работы Прокунина - главный тренер сборной Южной Кореи по биатлону.