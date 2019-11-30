Жеребьевка финальной части Евро-2020. Cборная Украины узнала двух из трех соперников

В Бухаресте состоялась жеребьевка финальной части Евро-2020.
Заранее было известно, что сборная Украины окажется в группе "С". При этом одним из ее соперников будет сборная Нидерландов.
В ходе сегодняшней жеребьевки определися соперник из третьей корзины - это сборная Австрии.
Четвертый участник группы "С" станет известен в марте 2020 года после стыковых матчей плей-офф.
Против Нидерландов подопечные Андрея Шевченко сыграют в Амстердаме, против Австрии - в Бухаресте. Против пока неизвестного соперника - также в Бухаресте.
Две лучшие команды группы выйдут в !/16 финала.
Состав групп выглядит по итогам сегодняшней жеребьевки таким образом:
Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.
Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.
Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, победитель стыковых матчей.
Группа D: Англия, Хорватия, победитель стыковых матчей, Чехия.
Группа E: Испания, Швеция, Польша, победитель стыковых матчей.
Группа F: победитель стыковых матчей, Португалия, Германия, Франция.