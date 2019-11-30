Жеребьевка финальной части Евро-2020. Cборная Украины узнала двух из трех соперников

В Бухаресте состоялась жеребьевка финальной части Евро-2020.

Заранее было известно, что сборная Украины окажется в группе "С". При этом одним из ее соперников будет сборная Нидерландов.

В ходе сегодняшней жеребьевки определися соперник из третьей корзины - это сборная Австрии.

Четвертый участник группы "С" станет известен в марте 2020 года после стыковых матчей плей-офф.

Против Нидерландов подопечные Андрея Шевченко сыграют в Амстердаме, против Австрии - в Бухаресте. Против пока неизвестного соперника - также в Бухаресте.

Две лучшие команды группы выйдут в !/16 финала.

Состав групп выглядит по итогам сегодняшней жеребьевки таким образом:

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, победитель стыковых матчей.

Группа D: Англия, Хорватия, победитель стыковых матчей, Чехия.

Группа E: Испания, Швеция, Польша, победитель стыковых матчей.

Группа F: победитель стыковых матчей, Португалия, Германия, Франция.