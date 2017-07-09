Жеребьевка определила Усику соперника по 1/4 финала в World Boxing Super Series

В Монако состоялась жеребьевка пар Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series) в первом тяжелом весе. Чемпион мира по версии WBO украинец из Симферополя Александр Усик был посеян под первым номером.

В соперники Усику достался бывший чемпион мира немец Марко Хук. Соперники уже посмотрели друг другу в глаза и сказали несколько слов. Усик, gлохо владеющий английским, судя по всему, попытался сказать, что попытается понравиться болельщикам в предстоящем бою. Хук сказал, что Усик - это именно тот соперник, которого он хотел заполучить.

На видео жеребьевки - выбор и первая дуэль взглядов Усика с Хуком, начиная с 45-й минуты.

Полностью состав четвертьфинальных пар выглядит таким образом:

Александр Усик — Марко Хук

Мурат Гассиев — Кшиштоф Влодарчик

Майрис Бриедис — Майк Перес

Юньер Дортикос — Дмитрий Кудряшов

Бои состоятся в сентябре-октябре этого года.