Жесткая драка в НХЛ. Инициатор нокаутирован

Драка вышла жесткой и быстротечной. Соперники обменивались ударами, фактически не защищаясь.

Во втором периоде матча регулярного чемпоината НХЛ между "Баффало" и "Тампа-Бей" хоккеист "Баффало" Джейк МакКейб вызвал на кулачный бой игрока "Тампа-Бей" Михаила Сергачева.

Сергачев сначала отказывался, а затем принял бой. Наплевав на защиту, хоккеисты стали бить друг друга, и результате этого обмена ударами МакКейб был нокаутирован.

Оба хоккеиста получили по 5 минут штрафного времени за драку. При этом МакКейбу еще были выписаны 2 минуты штрафа за провокацию, плюс 10 минут (без права замены) также за провокацию.

Сам же матч завершился со счетом 6:4 в пользу "Тампа-Бей".