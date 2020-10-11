Жесткий нокаут. У бойца подкосились ноги

11 октября 2020 г. 11:38
Автор: Виталий Лабскир
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Один удар, и всё закончилось.

В российском Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам. Бой между казахстанцем с российским паспортом Ильясом Хамзиным и Дмитрием Гавриловым из России продлился лишь две минуты первого раунда.

Хамзин пробил правый боковой, от которого Гаврилов осел на подкосившихся ногах. Хамзин еще успел нанести два удара, пока не вмешался рефери, однако в них уже не было никакой необходимости. Тот самый правый боковой вышел нокаутирующим.

Ниже на видео боя нокаут на 4:00.

 

Видео: 

RCC Intro | Жесткий нокаут | Ильяс Хамзин, Россия/Казахстан vs Дмитрий Гаврилов, Россия | Полный бой

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