Жесткий нокаут. У бойца подкосились ноги

Один удар, и всё закончилось.

В российском Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам. Бой между казахстанцем с российским паспортом Ильясом Хамзиным и Дмитрием Гавриловым из России продлился лишь две минуты первого раунда.

Хамзин пробил правый боковой, от которого Гаврилов осел на подкосившихся ногах. Хамзин еще успел нанести два удара, пока не вмешался рефери, однако в них уже не было никакой необходимости. Тот самый правый боковой вышел нокаутирующим.

Ниже на видео боя нокаут на 4:00.