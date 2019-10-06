 

Жесточайший нокаут. Боксера без сознания унесли с ринга

06 октября 2019 г. 12:28
Автор: Виталий Лабскир
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Пропустив нокаутирующий удар, боксер еще и сильно ударился затылком об настил ринга.

Такой была развязка боксерского поединка в Броварах между украинским средневесом Дмитрием Митрофановым и Новаком Радуловичем из Сербии.

Радулович был нокаутирован в 4-м раунде и лишился сознания.

Из ринга сербского боксера транспортировали на носилках, после чего тут же повезли в больницу.

Остается добавить, что в глвном бою вечера бокса в Броварах украинец Денис Беринчик победил по очкам мексиканца Патрицио Лопеса Морено.

 

Видео: 

Дмитрий Митрофанов − Новак Радулович. Тяжелейший нокаут

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