Жесточайший нокаут в последний день года в чемпионском бою

31 декабря 2019 г. 17:52
Автор: Виталий Лабскир
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В японском Ота-Сити (префектура Токио) сегодня состоялся вечер бокса, главным поединком которого был бой за звание чемпиона мира по версии WBO в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) между обладателем чемпионского пояса японцем Косеи Танакой и претендентом - Уланем Толэхацзы из Китая.

В бою боксеров со столь миниатюрными габаритами случился тяжелейший нокаут. Танака "вырубил" соперника в 3-м раунде.

Рефери зачем-то открыл счет, хотя было очевидно, что Толэхацзы не встанет. Более того, китайцу от пропущенных ударов стало очень плохо, и он еще долгое время не мог прийти в себя.

Танака же продолжил свою победную серию. Теперь у него 15 побед (в том числе 9 нокаутом) в 15-ти поединках, проведенных на профессиональном ринге.

Ниже на видео момент нокаута на 8:45.

Видео: 

田中恒成×ウラン・トロハツ

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