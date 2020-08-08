Жесточайший нокаут в женском бою

08 августа 2020 г. 18:09
Автор: Виталий Лабскир
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Бои в смешанных единоборствах в исполнении женщин, порой, имеют серьезные последствия для здоровья.

В рамках турнира Bellator 243 в Ансвилле (США) дрались американк Валери Лореда и Тара Графф.

Бой закончился во втором раунде, когда Лореда ударом в голову "уложила" соперницу и тут же жестко ее добила.

Вышел зреллищный нокаут для тех, кому по душе женские бои.

Анкасвилле (штат Коннектикут, США)

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/boxing/news-4101513-bellator-243-chendler-nokautiroval-hendersona-mitrion-proigral-dzhonsonu.html?utm_source=copypaste
Видео: 

valerie loureda

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