Жесточайший удар локтем в нос в хоккейном матче

В матче регионального чемпионата НХЛ пролилась кровь.

Произошло это в поединке между "Нэшвиллом" и "Чикаго". Хоккеист "Чикаго" Маркус Крюгер подъехал сзади к Райану Хартману из "Нэшвилла", пытаясь отобрать шайбу.

С одной стороны, Крюгер подъехал слишком близко, с другой - Хартман слишком откровенно выставил локоть. Закончилось все тем, что Крюгре получил очень сильный удар локтем в нос.

У пострадавшего хоккеиста тут же пошла кровь, и он ползком добрался до скамейки запасных, где ему была оказана первая помощь.

Хартман получил за удар локтем две минуты штрафа.