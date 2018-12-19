Жесточайший удар локтем в нос в хоккейном матче

19 декабря 2018 г. 17:08
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В матче регионального чемпионата НХЛ пролилась кровь.

Произошло это в поединке между "Нэшвиллом" и "Чикаго". Хоккеист "Чикаго" Маркус Крюгер подъехал сзади к Райану Хартману из "Нэшвилла", пытаясь отобрать шайбу.

С одной стороны, Крюгер подъехал слишком близко, с другой - Хартман слишком откровенно выставил локоть. Закончилось все тем, что Крюгре получил очень сильный удар локтем в нос.

У пострадавшего хоккеиста тут же пошла кровь, и он ползком добрался до скамейки запасных, где ему была оказана первая помощь.

Хартман получил за удар локтем две минуты штрафа.

Видео: 

Marcus Kruger Left Bloody After Taking Ryan Hartman Elbow Directly To Face

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