Жестокость. Боец бросился добивать "вырубленного" соперника

Сначала отправил в глубокий нокаут, затем зачем-то стал добивать.

Так произошло на турнире UFC Fight Night 159 в Мехико в поединке между американем Стивеном Петерсоном и мексиканцем Мартином Браво.

Петерсон ударом с разворота в челюсть нокаутировал соперника. Браво упал, лишившись чувств. Было совершенно ясно, что он уже не поднимется.

Однако Петерсон тут же нанес еще один сокрушительный удар в подбородок по лежавшему без сознания сопернику и, похоже, успел ударить и еще раз, пока рефери всё же оттолкнул Петерсона от "жертвы".