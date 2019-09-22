 

Жестокость. Боец бросился добивать "вырубленного" соперника

22 сентября 2019 г. 19:03
Автор: Виталий Лабскир
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Сначала отправил в глубокий нокаут, затем зачем-то стал добивать.

Так произошло на турнире UFC Fight Night 159 в Мехико в поединке между американем Стивеном Петерсоном и мексиканцем Мартином Браво.

Петерсон ударом с разворота в челюсть нокаутировал соперника. Браво упал, лишившись чувств. Было совершенно ясно, что он уже не поднимется.

Однако Петерсон тут же нанес еще один сокрушительный удар в подбородок по лежавшему без сознания сопернику и, похоже, успел ударить и еще раз, пока рефери всё же оттолкнул Петерсона от "жертвы".

Видео: 

Spinning backfist tko Bravo vs Peterson (R2 1:31)

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