Жестокость и подлость. Удар локтем в пах между расставленных ног

03 мая 2019 г. 14:53
Автор: Виталий Лабскир
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Баскетболист совершил очень подлый поступок.

В третьем матче серии плей-офф плей-офф НБА между "Филадельфией" и "Торонто" игрок "Филадельфии" Бен Симонс ударом локтем в пах сделал крайне больно баскетболисту "Торонто" Кайлу Лоури.

Причем этот эпизод остался вне внимания судей. Игра не останавливалась. Лишь на видеоповторое хорошо видно, что произошло.

Лоури, пострадав от боли, поднялся и продолжил матч. Симонсу еще может быть выписано дисциплинарное наказание.

Сам матч завершился со счетом 116:95 в пользу "Филадельфии", которая теперь повела в серии 2-1.

Видео: 

Ben Simmons Elbows Kyle Lowry In The Groin! Raptors vs Sixers Game 3

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