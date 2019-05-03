Жестокость и подлость. Удар локтем в пах между расставленных ног

Баскетболист совершил очень подлый поступок.

В третьем матче серии плей-офф плей-офф НБА между "Филадельфией" и "Торонто" игрок "Филадельфии" Бен Симонс ударом локтем в пах сделал крайне больно баскетболисту "Торонто" Кайлу Лоури.

Причем этот эпизод остался вне внимания судей. Игра не останавливалась. Лишь на видеоповторое хорошо видно, что произошло.

Лоури, пострадав от боли, поднялся и продолжил матч. Симонсу еще может быть выписано дисциплинарное наказание.

Сам матч завершился со счетом 116:95 в пользу "Филадельфии", которая теперь повела в серии 2-1.