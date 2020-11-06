Жребий выбрал соперника харьковской команде в Лиге Чемпионов

Состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда женской Лиги Чемпионов. Украина представлена в этом турнире харьковской командой, которая заявлена в еврокубках под названием ЖФК-2, то есть Женская футбольная команда-2.

В 1-м квалификационном раунде харьковская команда разгромила армянский "Алашкерт" из Еревана - 9:0.

И, вот, жребий выбрал соперника по 2-му квалификационному раунду. Стал таковым СФК 2000 (Сараево) из Боснии и Герцеговины.

Матч состоится 18-го либо 19 ноября на поле боснийской команды. Победитель противостояния получит путевку в 1/16 Лиги Чемпионов.