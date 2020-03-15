Жутчайший нокаут. Боксер несколько минут был без сознания

15 марта 2020 г. 13:05
Автор: Виталий Лабскир
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Боксер, пропустил тяжелейший нокаутирующий удар.

В Ливерпуле (Англия) в рамках тяжелого веса (до 90,7 кг) дрались британцы Джеймс Фаррелл и Дэмиан Чемберс. До сих пор они лишь по разу проигрывали на профессилнальном ринге. И, вот, Фаррелл" потерпел второе поражение, да еще и какое.

Во 2-м раунде после того, как Чемберс нанес хук в челюсть, Фаррелл упал без сознания головой за канаты ринга, после чего еще долго не мог прийти в себя.

У Чемберса это 11-я победа, причем 7-я нокаутом.

Ниже на видео весь бой. Момент жесточайшего нокаута на 7:20.

Видео: 

Jay Farrell v Damian Chambers C/A Cruiserweight title 14.03.2020 at Liverpool's Olympia.

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