Жуткая травма. У бойца MMA рука вывернулась в обратную сторону

Локоть оказался вывихнут, и рука стала болтаться, как плеть.

Американский боец смешанного стиля (MMA) Жером Ривера получил серьезную травму руки во время боя с соотечественником Брэнданом Ройвалом во время турнира Legacy Fighting Alliance 39.

Правый локоть Риверы оказался вывихнут после того, как Ройвал вынудил соперника прижаться к клетке. Обнаружив травму — рука в этот момент уже находилась в неестественном положении, — Ривера попытался убежать. Убегая, но получил еще несколько ударов, и рефери остановил бой.

Ройвалу была присуждена победа техническим нокаутом на 40-й секунде первого раунда.