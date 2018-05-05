Жуткая травма. У бойца MMA рука вывернулась в обратную сторону

05 мая 2018 г. 17:39
Источник: Lenta.ru
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Локоть оказался вывихнут, и рука стала болтаться, как плеть.

Американский боец смешанного стиля (MMA) Жером Ривера получил серьезную травму руки во время боя с соотечественником Брэнданом Ройвалом во время турнира Legacy Fighting Alliance 39.

Правый локоть Риверы оказался вывихнут после того, как Ройвал вынудил соперника прижаться к клетке. Обнаружив травму — рука в этот момент уже находилась в неестественном положении, — Ривера попытался убежать. Убегая, но получил еще несколько ударов, и рефери остановил бой.

Ройвалу была присуждена победа техническим нокаутом на 40-й секунде первого раунда.

Видео: 

Жуткая травма бойца ММА / A terrible trauma of the MMA fighter

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