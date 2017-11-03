Жуткая травма вратаря. Кость на ноге вылетела из коленной чашечки и вонзилась в кожу

Футбольный вратарь получился страшную травму.

В матче 8-го тура чемпионата Мексики между командами "Атлас" и "Тигрес" голкипер "Атласа" Оскар Устари на 82-й минуте отразил удар соперника и выбил мяч от ворот, но в момент выноса необъяснимым образом травмировал ногу.

Кость на левой ноге Устари вылетела из коленной чашечки и воткнулась в кожу, образовав неестественный бугор.

Сроки восстановления Устари не известны. Возможно, он больше никогда не сможет играть в футбол.

Ниже на видео момент получения травмы. Этот тот случай, когда "смотреть слабонервным не рекомендуется"