Жуткий ляп. Вратарь закатил мяч себе в ворота

Наверное голкиперу стало очень стыдно.

В футбольном матче олимпийского отбора между сборными Бразилии (U23) и Уругвая (U23) оконфузился уругвайский вратарь Игнасио Де Арруабаррена. Он сначала парировал и вроде бы зафиксировал мяч после того, как бразилец Педриньо головой замкнул навес. Но затем Де Арруабаррена закатил под собой мяч в собственные ворота.

До этого вратарского "самострела" сборная Уругвая (U23) вела в счете 1:0. В итоге же из-за автогола Де Арруабаррены матч завершился вничью - 1:1.