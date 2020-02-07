Жуткий ляп. Вратарь закатил мяч себе в ворота

07 февраля 2020 г. 18:19
Автор: Виталий Лабскир
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Наверное голкиперу стало очень стыдно.

В футбольном матче олимпийского отбора между сборными Бразилии (U23) и Уругвая (U23) оконфузился уругвайский вратарь Игнасио Де Арруабаррена. Он сначала парировал и вроде бы зафиксировал мяч после того, как бразилец Педриньо головой замкнул навес. Но затем Де Арруабаррена закатил под собой мяч в собственные ворота.

До этого вратарского "самострела" сборная Уругвая (U23) вела в счете 1:0. В итоге же из-за автогола Де Арруабаррены матч завершился вничью - 1:1.

Видео: 

Gol do Pedrinho! Mais que frango do goleiro Uruguai 0x1 Brasil PRÉ-OLÍMPICO 2020

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