Жуткий ляп вратаря, вбрасывавшего мяч из аута

02 декабря 2019 г. 15:58
Автор: Виталий Лабскир
78 просмотров

Курьезный эпизод в футбольном матче.

В поединке чемпионата Южной Кореи между командами "Ульсан" и "Пхонан" "Ульсан" на 88-й минуте проигрывал со счетом 1:2. Вратарь этой команды Ким Сын Гю побежал вбрасывать мяч из аута, дабы побыстрее начать атаку в надежде отыграться. Но голкипер умудрился вбросить мяч из-за боковой на ногу футболиста команды-соперника Хео Ен Юна, и тот просто поразил пустые ворота.

Так "Ульсан" стал уступать в счете 1:3, а, в конце концов, и вовсе проиграл 1:4.

Вышописанный вратарский ляп ниже в видеообзоре матча на 10:05.

Видео: 

[하나원큐 K리그1] 38R 울산 vs 포항 하이라이트 | Ulsan vs Pohang Highlight (19.12.01)

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.