Жуткий ляп вратаря, вбрасывавшего мяч из аута

Курьезный эпизод в футбольном матче.

В поединке чемпионата Южной Кореи между командами "Ульсан" и "Пхонан" "Ульсан" на 88-й минуте проигрывал со счетом 1:2. Вратарь этой команды Ким Сын Гю побежал вбрасывать мяч из аута, дабы побыстрее начать атаку в надежде отыграться. Но голкипер умудрился вбросить мяч из-за боковой на ногу футболиста команды-соперника Хео Ен Юна, и тот просто поразил пустые ворота.

Так "Ульсан" стал уступать в счете 1:3, а, в конце концов, и вовсе проиграл 1:4.

Вышописанный вратарский ляп ниже в видеообзоре матча на 10:05.