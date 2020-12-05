Жуткий нокаут на первой минуте боя

Поединок продлился всего 37 секунд.

В Сингапуре состоялся турнир по смешанным единоборствам Big Bang промоушена One Championship.

В бою спортсменов полутяжелого веса Боканг Масуняне из ЮАР ударом ногой в голову «вырубил» своего соперника филиппинца Рене Каталана. При этом Масуняне проявил благородство, не став добивать потерявшего сознание Каталана, хотя мог это сделать, поскольку рефери еще не подоспел, дабы остановить бой.

Следует отметить, что в рамках этого турнира должен был драться Роман Крыкля из Краснограда, Харьковской области. Но в последний момент Крыкля снялся из-за того, что у его тренера был обнаружен коронавирус.