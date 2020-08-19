Жутко больно. Нокаут ударом в печень

Удар, который категорически нельзя пропускать.

Серебряный призер Олимпиады-2016 узбекский боксер Шахрам Гиясов из Узбекистана продолжает уверенную поступь на профессиональном ринге, гдео он провел свой 10-й бой и одержал 10-ю победу, при этом 8-ю - нокаутом.

Поединок Гиясова против никарагуанца Никоса Кампоса в рамках первого полусреднего веса завершился на посленей секунде 3-го раунда. Именно в этот момент Кампос пропустил удар в печень и стал корчиться от боли на канвасе ринга.

Рефери стал считать до 10-ти, хотя и было совершенно очевидно, что никарагуанский боксер не в состоянии дальше продолжать поединок.

Ниже на видео нокаутирующий удар в печень на 3:15.