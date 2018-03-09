Жуткое падение баскетболиста на шею

В матче НБА произошел эпизод, после которого едва не стал калекой баскетболист "Бостона" Джейлен Браун.

В конце третьей четверти матча против "Минессоты" Браун при выполнении данка завис на кольце, перевернулся в воздухе и приземлился на шею.

К счастью, Джейлен через некоторое время поднялся на ноги и самостоятельно ушел в раздевалку под аплодисменты гостевых трибун.

У Брауна не выявлено травм головы и шеи. После матча баскетболист написал в твиттере: "Спасибо всем, я в порядке. Правда, голова болит"