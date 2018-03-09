Жуткое падение баскетболиста на шею

09 марта 2018 г. 17:24
100 просмотров

В матче НБА произошел эпизод, после которого едва не стал калекой баскетболист "Бостона" Джейлен Браун.

В конце третьей четверти матча против "Минессоты" Браун при выполнении данка завис на кольце, перевернулся в воздухе и приземлился на шею.

К счастью, Джейлен через некоторое время поднялся на ноги и самостоятельно ушел в раздевалку под аплодисменты гостевых трибун.

У Брауна не выявлено травм головы и шеи. После матча баскетболист написал в твиттере: "Спасибо всем, я в порядке. Правда, голова болит"

Видео: 

Jaylen Brown Injury - Scary Hard Fall On His Back! Celtics vs Timberwolves

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.