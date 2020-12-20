Жуткое столкновение головами в 1-м раунде. Бой пришлось прекратить

20 декабря 2020 г. 14:06
Автор: Виталий Лабскир
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Обоим боксером одновременно стало очень больно. У одного на лбу открылось огромное рассечение.

Так произошло, когда по таймеру оставалось 29 секунд до завершения 1-го раунда боксерского поединка в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) между Джароном Эннисом из США и южноафриканцем Крисом ван Херденом.

Кожа на лбу слабее оказалась у ван Хердена. Из рассечения струей полилась кровь.

Бой был прекращен без объявления результата, вследствие нумышленного столкновения головами.

Ван Хердену в больнице были наложены швы. Он уже покинул лечебное заведение и сообщил, что чувствует себя удовлетворительно.

 

Видео: 

NO DECISION!. JARON "BOOTS" ENNIS VS CHRIS VAN HEERDEN HEADCLASH

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