Жуткое столкновение головами в 1-м раунде. Бой пришлось прекратить

Обоим боксером одновременно стало очень больно. У одного на лбу открылось огромное рассечение.

Так произошло, когда по таймеру оставалось 29 секунд до завершения 1-го раунда боксерского поединка в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) между Джароном Эннисом из США и южноафриканцем Крисом ван Херденом.

Кожа на лбу слабее оказалась у ван Хердена. Из рассечения струей полилась кровь.

Бой был прекращен без объявления результата, вследствие нумышленного столкновения головами.

Ван Хердену в больнице были наложены швы. Он уже покинул лечебное заведение и сообщил, что чувствует себя удовлетворительно.