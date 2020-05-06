Зидана легко узнать и в маске. Мадридский "Реал" возвращается

Футбольная жизнь в ведущих европейских странах постепенно начинает выходить из спячки.

Сегодня главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан назначил общий сбор своим футболистам. Они приехали на тренировочную базу, чтобы сдать тесты на коронавирус.

"Сегодня мы делаем первый шаг, чтобы вернуться к деятельности. Сегодня мы сделали первый шаг к возвращению к активности", - сообщает официальная страница "Реала" в Facebook.

Официальной даты возобновления чемпионата Испании пока нет. Речь идет лишь о переспективе возобновления тренировок.