"Зимняя классика-2020". Единственный матч в году в НХЛ на открытом воздухе

Вот уже 12-й год в НХЛ соблюдается традиция "зимней классики" - проведения одного матча под открытым небом.

Участниками "зимней классики-2020" стали команды "Даллас Старз" и "Нэшвилл Предаторз" никогда до сих пор не принимавшие участия в таком мероприятии.

Хоккейный матч собрал на трибунах стадиона "Коттон Боул" в Далласе 85 тысяч 630 зрителей. Это второй результат в истории. Рекрд принадлежит "зимней классике-2014". Тогда 105 тысяч 491 зритель наблюдали с трибун за матчем "Детройт Ред Уингз" - "Торонто Мэйпл Лифс".

Что до перепетий "зимней классики-2020", "Даллас", уступая "Нэшвиллу" по ходу матча 0:2, в итоге сумел переломить ситуацию и одержать победу - 4:2.