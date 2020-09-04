Зинченко принес победу сборной Украины и посвятил победный гол памяти Ашода Худаева

04 сентября 2020 г. 0:10
Автор: Виталий Лабскир
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Сборная Украины по футболу начала с победы свое выступление в элитном дивизионе футбольной Лиги Наций.

Подопечные Андрея Шевченка принимали во Львове сборную Швейцарии и одержали победу 2:1.

В первом тайме на гол Андрея Ярмоленко швейцарцы ответили мячом Хариса Сеферовича. Во втором - победный гол провел Александр Зинченко.

Футболисты сборной Украины играли в черных повязках в память об умершем от коронавируса враче сборной Украины Ашоте Худаеве. Зинченко после забитого гола снял траурную повязку и вознес ее к небу, посвятив гол памяти доктора.

Соперники сборных Украины и Швейцарии по группе - сборные Германии и Испании сыграли между собой вничью - 1:1.

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