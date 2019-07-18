 

Зинченко против Ярмоленко.

18 июля 2019 г. 18:40
Автор: Виталий Лабскир
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В Китае в рамках предсезонного футбольного выставочного турнира Premier League Asia Trophy-2019 состоялся матч двух английских футбольных команд - "Манчестер Сити" и "Вест Хэма". За "Манчестер Сити" играет один украинский футболист - Александр Зинченко, за "Вест Хэм" - другой - Андрей Ярмоленко.

Оба приняли участие в этом матче и даже непосредственно проитвостояли друг другу. Ярмоленко отыграл весь второй тайм. Зинченко вышел на замену на 64-й минуте.

Сам же матч завершился победой "Манчестер Сити" - 4:1.

Видео: 

MAN CITY 4-1 WEST HAM I Highlights I PL Asian Trophy

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