Зинченко вывел "Манчестер Сити" в полуфинал Кубка английской лиги, забив решающий пенальти

Украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко купается в лаврах славы после четвертьфинального матча Кубка английской лиги против "Лестер Сити".

Зинченко вышел на этот матч в основном составе. Основное время завершилось вничью - 1:1. В овертайме голов не забивалось. После чего была назначена серия полсематчевых пенальти.

И, так вышло, что именно украинский футболист исполнил решающий 11-метровый, после которого матч залетел в "девятку" ворот "Лестера", и "Манчестер Сити" праздновал победу по пенальти 3:1.

Ниже - видео всей серии послематчевых 11-метровых с победным для "Манчестер Сити" ударом Зинченко (с 5-й минуты), выведшим команду в полуфинал Кубка английской лиги.