 

Знаменитій форвард провел последний матч в карьере

24 августа 2019 г. 17:32
Автор: Виталий Лабскир
49 просмотров

Состоялось прощание с футболом чемпиона мира-2008 и чемпиона Европы 2006 и 2010 гг.

Речь идет о бывшем футболисте сборной Испании 35-летнем нападающем Фернандо Торресе.

Последним клубом в его карьере стал японский "Саган Тосу". В ходе своей клубной карьеры он успел поиграть за такие ведущие европейске клубы, как Атлетико, Ливерпуль, Челси и Милан

 

Сегодня "Саган Тосу" в рамках чемпионата Японии разгромно проиграл команде "Виссел Кобе" - 1:6, после чего состоялось трогательное прощание с Фернандо Торресом.

К слову, за "Виссел Кобе" играет еще один знаменитый испанский футболист также 35-летний Андрес Иньеста. Он травмировался в сегодншнем матче и, хромая, после игры вышел обнять "виновника торжества". 

Видео: 

Fernando Torres Last Match (23/08/2019) HD

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.