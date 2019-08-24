Знаменитій форвард провел последний матч в карьере

Состоялось прощание с футболом чемпиона мира-2008 и чемпиона Европы 2006 и 2010 гг.

Речь идет о бывшем футболисте сборной Испании 35-летнем нападающем Фернандо Торресе.

Последним клубом в его карьере стал японский "Саган Тосу". В ходе своей клубной карьеры он успел поиграть за такие ведущие европейске клубы, как Атлетико, Ливерпуль, Челси и Милан

Сегодня "Саган Тосу" в рамках чемпионата Японии разгромно проиграл команде "Виссел Кобе" - 1:6, после чего состоялось трогательное прощание с Фернандо Торресом.

К слову, за "Виссел Кобе" играет еще один знаменитый испанский футболист также 35-летний Андрес Иньеста. Он травмировался в сегодншнем матче и, хромая, после игры вышел обнять "виновника торжества".