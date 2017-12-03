Знаменитый боксер Мигель Котто завершил карьеру неожиданным поражением

37-летний пуэрториканец Мигель Котто омрачил прощание с большим рингом поражением от американца Садама Али, отдав тому титул чемпиона мира WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Бой прошел в Нью-Йорке. Котто выглядел лучше в середине поединка, но отдал Али начальные и финальные раунды боя.

12-раундовый бой завершился единогласным решением судей в пользу Али: 115-113, 115-113 и 116-112.

После боя Котто посетовал, что почувствовал боль в левом бицепсе, из-за чего не смог как следует боксировать. При этом Котто добавил: "Не хочу оправдываться, Али выиграл этот бой".

За свою профессиональную карьеру Котто провел 47 боев. 41 выиграл (в том числе 33 нокаутом) и 6 проиграл. Шесть раз Котто был чемпионом мира.