Знаменитый бразильский футболист получил 9 лет за изнасилование

24 ноября 2017 г. 18:03
Источник: football24.ua

Экс-звезда "Реала", "Манчестер Сити" и "Милана" Робиньо приговорен в Италии к 9 годам лишения свободы за групповое изнасилование.

Суд Милана признал Робиньо виновным в групповом изнасиловании 22-летней албанской девушки в одном из ночных клубов. Согласно заключению суда, бразилец и еще пятеро мужчин надругались над девушкой в январе 2013 года

Адвокаты Робиньо намерены подать апелляцию.

33-летний Робиньо сейчас выступает за бразильский "Атлетико Минейро".

Приговор миланского суда не имеет никакой юридической силы в Бразилии. Италия может обратиться к другой стране с требованием экстрадиции. Однако Робиньо находится в Бразилии, а законы этой страны не позволяют выдавать своих граждан.

 

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