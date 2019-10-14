Знаменитый футбольный вратарь дебютировал, как хоккейный, и принес победу

После 20-ти лет блистательной футбольной карьеры чешский голкипер Петр Чех стал хоккейным вратарем.

37-летний Чех сыграл свою дебютных хоккейный поединок за английский «Гилдфорд Феникс». В матче второй лиги хоккейного чемпионата Англии против «Суиндон Уайлд Кэтс» основное время и овертайм завершились вничью - 2:2.

После чего была послематчевая серия буллитов. Петр Чех отразил в этой серии два хоккейных пенальти, в том числе решающий, и , таким образом принес победу своей команде «Гилдфорд Феникс».

Ниже видео решающего буллита, отраженного Чехом.