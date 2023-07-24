Золоті, срібні та бронзові медалі здобули харківські спортсмени

З 21 по 23 липня в Чернівцях відбулися Всеукраїнські змагання зі стрільби з лука «Кубок олімпійського чемпіона Віктора Рубана».

Участь у змаганнях взяли понад 100 спортсменів з 5 областей України. За його підсумками лучники Харківської області здобули 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові медалі, повідомляють в ХОВА.

Серед жінок в особистому заліку переможницею Кубка стала харків’янка Ірина Третьякова. У фіналі вона перемогла іншу харківську лучницю Дар’ю Павліченко.

В особистому заліку серед чоловіків срібло та бронзу здобули харків’яни Леонід Дікань та Микита Кравчук, поступившись золотом спортсмену з Чернівецької області Олександру Матлаку.

Ще одну золоту медаль харків’яни здобули у змаганнях серед кадетів. В особистому заліку переможницею Кубка стала Ірина Ярмак. Також на її рахунку бронзова медаль в кадетських командних змаганнях серед змішаних команд, яку вона виборола разом зі львів’янином Олегом Драбікою.

Серед дорослих бронзовими призерами в змішаних командних змаганнях також стали Софія Постельняк та Максим Колесник.

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