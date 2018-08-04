"Золото" и "серебро" украинских велосипедистов на чемпионате Европы-2018 по летним видам спорта

На первом чемпионате Европы по летним видам спорта, проходящм в швейцарском Глазго, в первый день медальной программы в велоспорте на треке украинские спортсмены завоевали две награды.

Роман Гладыш стал чемпионом Европы в дисциплине скретч.

Харьковчанка Елена Старикова и Любоь Басова заняли второе место в командном спринте.

Всего же после первого дня соревнований у Украины 4 медали - две золотые и две серебряные. В том числе одно "серребро" добыли в синхронном плавании в технической программе дуэтов харьковчанки Елизавета Яхно и Анастасия Савчук.