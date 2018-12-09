Зрелищная победа украинского боксера во Франции

В Париже состоялся вечер бокса, в рамках которого французский боксер Луи Тутэн и украинец Петр Иванов дрались за вакантный титул чемпиона WBC среди молодежи во втором среднем весе (до 76,3 кг).

В 9-м раунде Иванов сначала послал Тутэна в нокдаун. Француз сумел подняться. Рефери позволил продолжать бой. Но практически сразу Иванов вновь уронил Тутэна. И хотя француский боксер снова поднялся на ноги, рефери счел разумным прекратить избиение и присудить Иванову победу техническим нокаутом.

У украинского боксера это был 12-й бой на профессиональном ринге. 10 из них он выиграл (в том числе 6 нокаутом) и дважды была зафиксирована ничья.