Зрелищный нокаут в главном бою

13 ноября 2020 г. 16:38
Автор: Виталий Лабскир
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Мощная двойка в голову отправила бойца в нокаут.

В главном бою турнира по смешанным единоборствам Bellator 252 в американском Анкасвилле дрались действующий чемпоин полусреднего веса Патрисию Фрейре из Бразилии и португалец Педро Карвальо.

В первом раунде прошли два мощных удара от Фрейре- левый и правый, и Карвальо оказался в нокауте.

Следует отметить, что в этом же турнире украинский боец полусреднего веса Ярослав Амосов раздельным решением судей одержал победу над своим соперинком - Логаном Сторли из США.

Видео: 

Slow motion patricio pitbull knockout pedro carvalho full fight highlight bellator mma

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