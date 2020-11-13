Зрелищный нокаут в главном бою

Мощная двойка в голову отправила бойца в нокаут.

В главном бою турнира по смешанным единоборствам Bellator 252 в американском Анкасвилле дрались действующий чемпоин полусреднего веса Патрисию Фрейре из Бразилии и португалец Педро Карвальо.

В первом раунде прошли два мощных удара от Фрейре- левый и правый, и Карвальо оказался в нокауте.

Следует отметить, что в этом же турнире украинский боец полусреднего веса Ярослав Амосов раздельным решением судей одержал победу над своим соперинком - Логаном Сторли из США.