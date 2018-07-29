Зрелищный нокаут от Чисоры

В Лондоне боксер-супертяж, родившийся в Зимбабве, представляющий Великобританию, Дерек Чисора победил нокаутом уроженца Камеруна, представляющего Францию, Карлоса Такама.

В 8-м раунде Такама от тяжелых ударов Чисоры опрокинулся, но сумел подняться до счета "10". При этом Такам находился в состоянии "грогги", и рефери следовало бы остановить бой. Однако была отмашка продолжать, после чего Такам повалился, уже окончательно, от первого же удара Чисоры.

Дерек Чисора, благодаря этой победе, завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBA в супертяжёлом весе