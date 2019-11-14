"Звезда" австралийского футбола стал боксером-супертяжем и проведет свой первый бой

14 ноября 2019 г. 16:55
Автор: Виталий Лабскир
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В рамках вечера бокса в австралийском Мельбурне состоится резонансный дебют.

Бэрри Холл являлся одной из самых ярких "звезд" в австралийском футболе. И, вот, завершив карьеру в этом виде спорта, 42-летний Холл проведет свой первый бой в профессиональном боксе.

Его соперником будет другой австралиец 38-летний Пол Галлен. Галлен провел в профессиональном боксе 9 боев. Все выиграл. 5 из них - нокаутом.

Соперники взвесились и посмотрели другу другу в глаза.

Вес Холла -102,0 кг. Галлена - 101,6 кг.

При этом Холл гораздо выше Галлена, что было отчетливо заметно во время дуэли взглядов.

Видео: 

Barry Hall vs Paul Gallen Weigh-In | HIGHLIGHTS

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