"Звезда" австралийского футбола стал боксером-супертяжем и проведет свой первый бой

В рамках вечера бокса в австралийском Мельбурне состоится резонансный дебют.

Бэрри Холл являлся одной из самых ярких "звезд" в австралийском футболе. И, вот, завершив карьеру в этом виде спорта, 42-летний Холл проведет свой первый бой в профессиональном боксе.

Его соперником будет другой австралиец 38-летний Пол Галлен. Галлен провел в профессиональном боксе 9 боев. Все выиграл. 5 из них - нокаутом.

Соперники взвесились и посмотрели другу другу в глаза.

Вес Холла -102,0 кг. Галлена - 101,6 кг.

При этом Холл гораздо выше Галлена, что было отчетливо заметно во время дуэли взглядов.