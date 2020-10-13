"Звезда" белорусского спорта Дарья Домрачева вяло отреагировала на избиение брата силовиками Лукашенко

Выдающаяся биатлонистка из Беларуси 4-кратная олимпийская чемпионка, герой Беларуси Дарья Домрачева не говорит что-либо негативное в адрес Александра Лукашенко, которого ранее регулярно восхваляла, даже после того, как лукашисты жесточайше избили родного брата Дарьи.
Избиение белорусского архитектора Никиты Домрачева, являющегося родным братом Дарьи Домрачевой, попало на видео. Никита ехал на велосипеде по Минску, направляясь к родителям, и даже не участвовал в протестах. Но каратели режима Лукашенко сбросили его с велосипеда, избили и задержали.
Дарья Домрачева, никак не осуждавшая до сих пор репрессии и террор, творящиеся в ее стране, и не присоединившаяся к сотням белорусских спорсменов, выражающих протест, после избиения родного брата написала на своей странице в Facebook такой вялый пост:
Что-то делая, предпринимая какие-то шаги, важно рассчитывать на результат. Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся, получить чьё-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведёт. Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно, бесполезно с другой стороны, увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах…не важно, случайно оказавшихся в “горячих" местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет - все одинаковы. Пока, очевидно, что все подобные действия лишь ещё больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку. На данный момент, я пока не вижу того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем “завалили/арестовали/уволили.” Не в первобытном же веке живём…Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и всё обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели – справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова?