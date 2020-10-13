"Звезда" белорусского спорта Дарья Домрачева вяло отреагировала на избиение брата силовиками Лукашенко

Выдающаяся биатлонистка из Беларуси 4-кратная олимпийская чемпионка, герой Беларуси Дарья Домрачева не говорит что-либо негативное в адрес Александра Лукашенко, которого ранее регулярно восхваляла, даже после того, как лукашисты жесточайше избили родного брата Дарьи.

Избиение белорусского архитектора Никиты Домрачева, являющегося родным братом Дарьи Домрачевой, попало на видео. Никита ехал на велосипеде по Минску, направляясь к родителям, и даже не участвовал в протестах. Но каратели режима Лукашенко сбросили его с велосипеда, избили и задержали.

Дарья Домрачева, никак не осуждавшая до сих пор репрессии и террор, творящиеся в ее стране, и не присоединившаяся к сотням белорусских спорсменов, выражающих протест, после избиения родного брата написала на своей странице в Facebook такой вялый пост: