12 людей постраждали під час обстрілів Харківщини: поліція показала наслідки

Протягом 28 серпня російські військові завдавали удари по населених пунктах Харківського та Куп’янського районів. Постраждали 12 людей, зокрема працівники поліції.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

28 серпня військові рф завдали ракетного удару КАБ по місту Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено 43 багатоповерхівки та приватних будинків, автомобілі. Дістали поранення 11 цивільних людей. Під час виконання службових обов’язків вибухові травми отримали поліцейські. Також пошкоджені службові авто.

У селищі Ківшарівка внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-500 з модулем УМПК пошкоджено гараж.

З артилерії ворог обстріляв села Соболівка та Новоосиново. Через удари російських військових горів сухостій.

У селі Дорошівка пошкоджено три житлові будинки.

З РСЗВ окупанти обстріляли село Черкаські Тишки. Пошкоджено приватний будинок.

Ворог завдав ракетного удару КАБ по селу Подоли. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Село Курилівка військові рф обстріляли з РСЗВ. Внаслідок злочинних дій окупантів поранена цивільна жінка.

Внаслідок ракетного обстрілу КАБ у селі Горяне пошкоджено будівлю приватного підприємства.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 28 серпня поліцейські вивезли з Вовчанської та Липецької громад сімох людей.





Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”