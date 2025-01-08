Україна

13 тисяч домогосподарств на Харківщині вже отримали гроші для закупівлі дров

Автор Геннадій Семенов
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Харківська ОВА спільно з Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців вже надали грошову допомогу мешканцям 39 громад для закупівлі дров.

Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Мешканці 13 тисяч домогосподарств отримали по 21 тисячі гривень.

«В межах експериментального проєкту продовжується забезпечення людей балонами зі скрапленим газом — наразі майже 200 домогосподарств отримали їх. Дякуємо заступниці керівника Офісу Президента Ірині Верещук, Міністерству енергетики України, ПАТ «Укрнафта» за підтримку прикордонних територій Харківщини. Робота триває», – зазначив Олег Синєгубов.

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