23 червня знищено 13 крилатих ракет окупантів

Уночі 23 червня противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині.

Крім того, було знищено розвідувальний БпЛА невстановленого типу.

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