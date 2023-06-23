23 червня знищено 13 крилатих ракет окупантів

Уночі 23 червня противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.
Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині.
Крім того, було знищено розвідувальний БпЛА невстановленого типу.
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